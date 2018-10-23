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Вадим Манукян раскритиковал программу Бориса Корчевникова из-за разговоров о Михаиле Задорнове

Новый выпуск программы Бориса Корчевникова вместе с Региной Дубовицкой вызвал негодование у Вадима Манукяна. Эксперт раскритиковал “Судьбу человека” из-за чрезмерных разговоров о последних днях жизни Михаила Задорнова.
Вадим Манукян раскритиковал программу Бориса Корчевникова из-за разговоров о Михаиле Задорнове

Он отметил, что не стоит ворошить прошлое и копаться в личной жизни звезды, испытавшей много мучений перед кончиной. Кроме того, артистка тоже решила напомнить о себе, давно уже не появляясь перед зрителями. Но самые суровые слова Манукяна были адресованы Борису Корчевникову.

Эксперт считает, что ведущий просто тоскует по “Прямому эфиру”, продолжая повторять действия Андрея Малахова. Эта передача была хорошей до момента, когда знаменитости захотелось поднять рейтинг, смакуя подробности ухода из жизни артиста.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:46

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