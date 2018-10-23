Ольга Рапунцель и Алена Савкина замечены в употреблении алкогольных напитков
Участницы «Дома-2» Алена Савкина и Ольга Рапунцель готовы практически на все ради того, чтобы оставаться в центре внимания и быть на слуху, во всяком случае в этом уверены многочисленные поклонники телепроекта, которым ежедневно приходится наблюдать за ссорами и потасовками, так или иначе связанные с сестрами.
По мнению некоторых зрителей, девушки даже готовы были отказаться от общения друг с другом, лишь бы их чаще показывали в эфирах, оскорбляли свою мать и ругались с коллективом, порой импровизируя и придумывая конфликтные ситуации.
Впрочем, оказывается, Оля и Алена далеко не всегда хотят, чтобы их плохие поступки становились достоянием публики. Так, к примеру, они хотели бы, дабы их фотографии с недавней «вылазки» в город не попали на глаза поклонникам.
Все дело в том, что на днях Рапунцель и Савкина заключили мир, а после отправились в один из ресторанов Москвы, чтобы отметить это событие. Там девушки сняли множество коротких роликов и опубликовали их в Stories, абсолютно не подозревая, что они станут поводом для критики в их адрес.
Фанаты были шокированы тем, что Оля, которая еще кормит свою дочь грудью, и Алена, находящаяся на 26-й неделе беременности, употребляли алкоголь, о чем свидетельствуют наполовину пустые пивные бокалы, стоящие на столе, хотя это и противопоказано в их положении.
Однако не все пользователи согласились с тем, что молодые мамы решили не придерживаться диеты, по их мнению, бокалы могли быть не их.
По мнению некоторых зрителей, девушки даже готовы были отказаться от общения друг с другом, лишь бы их чаще показывали в эфирах, оскорбляли свою мать и ругались с коллективом, порой импровизируя и придумывая конфликтные ситуации.
Впрочем, оказывается, Оля и Алена далеко не всегда хотят, чтобы их плохие поступки становились достоянием публики. Так, к примеру, они хотели бы, дабы их фотографии с недавней «вылазки» в город не попали на глаза поклонникам.
Все дело в том, что на днях Рапунцель и Савкина заключили мир, а после отправились в один из ресторанов Москвы, чтобы отметить это событие. Там девушки сняли множество коротких роликов и опубликовали их в Stories, абсолютно не подозревая, что они станут поводом для критики в их адрес.
Фанаты были шокированы тем, что Оля, которая еще кормит свою дочь грудью, и Алена, находящаяся на 26-й неделе беременности, употребляли алкоголь, о чем свидетельствуют наполовину пустые пивные бокалы, стоящие на столе, хотя это и противопоказано в их положении.
Однако не все пользователи согласились с тем, что молодые мамы решили не придерживаться диеты, по их мнению, бокалы могли быть не их.
«Я бы не делала такие выводы, исходя всего лишь из одного только снимка», «Это может быть просто совпадение, а может просто Дима или Татьяна Владимировна заказали себе по два бокала», - предположили они.