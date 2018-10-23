Ольга Рапунцель и Алена Савкина замечены в употреблении алкогольных напитков

«Я бы не делала такие выводы, исходя всего лишь из одного только снимка», «Это может быть просто совпадение, а может просто Дима или Татьяна Владимировна заказали себе по два бокала», - предположили они.





По мнению некоторых зрителей, девушки даже готовы были отказаться от общения друг с другом, лишь бы их чаще показывали в эфирах, оскорбляли свою мать и ругались с коллективом, порой импровизируя и придумывая конфликтные ситуации.Впрочем, оказывается, Оля и Алена далеко не всегда хотят, чтобы их плохие поступки становились достоянием публики. Так, к примеру, они хотели бы, дабы их фотографии с недавней «вылазки» в город не попали на глаза поклонникам.Все дело в том, что на днях Рапунцель и Савкина заключили мир, а после отправились в один из ресторанов Москвы, чтобы отметить это событие. Там девушки сняли множество коротких роликов и опубликовали их в Stories, абсолютно не подозревая, что они станут поводом для критики в их адрес.Фанаты были шокированы тем, что Оля, которая еще кормит свою дочь грудью, и Алена, находящаяся на 26-й неделе беременности, употребляли алкоголь, о чем свидетельствуют наполовину пустые пивные бокалы, стоящие на столе, хотя это и противопоказано в их положении.Однако не все пользователи согласились с тем, что молодые мамы решили не придерживаться диеты, по их мнению, бокалы могли быть не их.