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Максим Фадеев собирается провести первый концерт за 25 лет

Максим Фадеев анонсировал на своей странице в Instagram первый концерт за 25 лет. Музыкант считает, что срок молчания был достаточно велик, и теперь ему есть о чём сказать людям.
Максим Фадеев собирается провести первый концерт за 25 лет

Максим Фадеев ушёл со сцены, как исполнитель, 25 лет назад. Не многие до сих пор знают, по какой причине музыкант так поступил. Большинство людей предполагало, что он решил пренебречь собственной сольной карьерой ради продвижения и раскрутки молодых перспективных исполнителей. За прошедшее время он, как продюсер, подарил отечественной сцене немало уникальных проектов, среди которых певица Линда, группы "Тату" и SEREBRO, а также его нынешняя жена Наргиз. Тем не менее, все эти годы артист хотел вернуться на сцену, но не мог этого сделать из-за травмы и частичной потери слуха. Только сейчас, когда технологии развились достаточно, певец может провести сольный концерт. Для этого он будет использовать устройство под незамысловатым названием "Шлем". Оно работает по принципу вибрационной отдачи звуковых импульсов через кости при полной блокировке ушного канала, дабы не навредить здоровью музыканта. Максим Фадеев пообещал своим фанатам уникальное шоу, которое не имеет аналогов.

Выступление исполнителя состоится в Москве в одном из столичных концертных залов 15 ноября. Посетители шоу смогут насладиться не только старыми хитами, но также и новыми песнями, которые войдут в сольный альбом музыканта, который готовится к записи и выступлению впервые за прошедшие 25 лет.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:11

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