Volkswagen официально презентует 25 октября кроссовер Volkswagen – T-Cross





На видео видны некоторые элементы кузова, салона новой компактной версии Volkswagen T-Cross. Авто является самым маленьким кроссом в линейке бренда. Авто получило комбинированную отделку кресел, двухцветные диски колес, приборную панель в цифровом исполнении, светодиодные фары. Согласно ожиданиям, Volkswagen T-Cross станет самым безопасным представителем данного сегмента. В базе предусматривается масса помощников, а также активных систем для защиты пассажиров.На рынке будет предложено пять версий Volkswagen T-Cross. В моторную линейку вошёл 1.5 TSI на 150 л.с, литровый мотор на 95 и 115 л.с, литровый двигатель на 95 л.с. В паре с моторами доступны будут 5МКПП, 6МКПП, вариатор.