АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

Volkswagen официально презентует 25 октября кроссовер Volkswagen – T-Cross

Официальная презентация самого компактного кроссовера Volkswagen – T-Cross состоится 25 октября. Компания опубликовала уже первый видеотизер.

Volkswagen официально презентует 25 октября кроссовер Volkswagen – T-Cross


На видео видны некоторые элементы кузова, салона новой компактной версии Volkswagen T-Cross. Авто является самым маленьким кроссом в линейке бренда. Авто получило комбинированную отделку кресел, двухцветные диски колес, приборную панель в цифровом исполнении, светодиодные фары. Согласно ожиданиям, Volkswagen T-Cross станет самым безопасным представителем данного сегмента. В базе предусматривается масса помощников, а также активных систем для защиты пассажиров.



На рынке будет предложено пять версий Volkswagen T-Cross. В моторную линейку вошёл 1.5 TSI на 150 л.с, литровый мотор на 95 и 115 л.с, литровый двигатель на 95 л.с. В паре с моторами доступны будут 5МКПП, 6МКПП, вариатор.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Volkswagen официально презентует 25 октября
Японцы прекращают выпуск Nissan Almera на
Премиальные наушники Sony WH-1000XM3 будут стоить
Владимир Путин принял участие в кулинарном
Huawei объявила про начало реализации в России
Xiaomi планирует презентовать мощный игровой
Ученые: Комета Галлея уничтожит Землю в 2061 году
Анфиса Чехова продемонстрировала новый имидж
Ученые: Парад планет вызовет сильнейшие
Богатый жених отказался от Маргариты Овсянниковой
Вадим Манукян раскритиковал программу Бориса
Суд решил, что сын Александра Кержакова должен
Ольга Рапунцель и Алена Савкина замечены в
Андрей Чернышев впервые за долгое время вышел на
Максим Фадеев собирается провести первый концерт
Каменные шары из Моховского разреза могли
Ученые: Умные люди склонны осуждать окружающих, и
Виктория Боня взяла обратно свои слова, что роман
Очевидцы: Корабли с планеты Нибиру были
Приложение «Google Новости» разоряет пользователей
В отношениях Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой
Ученые: Средство от онкологии найдено в растении
Галина Юдашкина вывела в свет своего старшего
Елизавета Триандафилиди сравнила расставание с
Джонни Депп и Роберт Паттисон снимутся в
Ольга Бузова разнервничалась, защищая в эфире
Создатели WhatsApp выпустят «революционное»
В России цена на хлеб может повыситься на 10%
Экс-участница «Дома-2» Ольга Жарикова находится
Американская 70-летняя модель Мэй Маск произвела
Просмотреть все новости