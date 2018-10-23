Анфиса Чехова продемонстрировала новый имидж фанатам в Instagram

Фанаты уже привыкли видеть Анфису Чехову с завитыми волосами, однако сейчас она предстала на фото с выпрямленными локонами. Ведущая осмелилась отрезать свои волосы, при этом перекрасив их в пепельный цвет. Сама знаменитость осталась довольна работой стилиста. Однако она все же решила спросить у подписчиков, что они думают по этому поводу. Хозяйка блога попросила фанатов оценить смену ее образа по пятибалльной системе.Подписчики сразу же откликнулись на просьбу теледивы, выставив свои строгие оценки. Большинство поклонников поставили Анфисе Чеховой максимальный балл. Пользователи соцсети просто "засыпали" звезду комплиментами, отметив, что сейчас она выглядит даже моложе.