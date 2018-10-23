Суд решил, что сын Александра Кержакова должен находиться с матерью





Данное решение суд принял вследствие доказательств того, что Александр Кержаков не имеет возможности постоянно находиться с ребенком. Во время отъезда спортсмена в Москву за Артемием в Санкт-Петербурге присматривала няня. Также судебная коллегия изучила экспертизу о состоянии здоровья Миланы Тюльпановой. Девушку ранее подозревали в употреблении наркотиков и в психическом отклонении. Однако, на основании предоставленных документов суд постановил, что она имеет право полноценно общаться с сыном.Ранее Милана Тюльпанова рассказывала журналистам, что Александр Кержаков сначала разрешал ей видеться с ребенком под прицелами фотокамер на протяжении нескольких минут. Потом он запретил матери общаться с сыном.