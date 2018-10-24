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Владимир Путин принял участие в кулинарном мастер-классе

Президент России Владимир Путин в рамках посещения ВДНХ принял участие в мастер-классе. Главе государства рассказали, как готовить байкальский омуль со свеклой и чернилами каракатицы.

Владимир Путин принял участие в кулинарном мастер-классе


Во время визита на ВДНХ Путин также посетил лаборатории образовательного центра «Технократ», открытого в начале сентября. Комплекс расположен на территории «Парка знаний» и рассчитан на обучение детей в возрасте от 11 лет. Кроме того, получить дополнительное образование и повысить квалификацию могут взрослые и студенты. Навыки можно получить по 42 наиболее востребованным в Москве профессиям.

В Кулинарной мастерской прошел мастер-класс с участием президента России. Шеф-повар отметил, что он представил новую интерпретацию известного российского блюда. В непосредственной близости работали повара «молекулярщики» - они на молекулярной кухне делали пастилу из перепелов.

В мастерской ландшафтного дизайна мастера показали методики создания пиксель-арта, декоративного ручья, топиарных фигур из растений и укладку тротуарной плитки.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в «Технократе» процесс обучения поставлен таким образом, чтобы бизнес сам устанавливал свои требования и готовил себе сотрудников. По этой причине весь проект направлен на получение конкретных знаний.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 03:00

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