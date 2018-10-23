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Виктория Боня взяла обратно свои слова, что роман с Пьером Андюраном был пиаром

Весной этого года в Сети появилась информация о том, что популярная экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня закрутила роман с французским миллиардером Пьером Андюраном. Впервые вместе они появились на красной дорожке Каннского кинофестиваля, после чего девушка дала большое интервью, в котором рассказала подробности их отношений и знакомства.

Многие поклонники были рады тому, что их любимица наконец-то обрела женское счастье, однако уже в сентябре стало известно, что пара рассталась.

Виктория Боня взяла обратно свои слова, что роман с Пьером Андюраном был пиаром

А на днях Вика стала участницей Прямого эфира на странице Денчика в социальной сети Instagram, в котором призналась, что роман с Пьером был пиар-ходом и мужчина даже заплатил ей полмиллиона долларов за то, чтобы она несколько раз появилась с ним на публике.

Сам Андюран опроверг данную информации и назвал бывшую избранницу «лживым и фальшивым человеком».

Слова французского бизнесмена быстро дошли до ушей Бони и сегодня она записала видеоответ, в котором потребовала извинений от экс-возлюбленного, так как он повелся на провокацию, а не связался с ней и не разобрался во всем лично.

Виктория Боня взяла обратно свои слова, что роман с Пьером Андюраном был пиаром

«Я никогда не комментировала свои отношения с Пьером, его имя последний раз упоминалось мной в середине лета, больше я о нем не говорила. У него, я надеюсь, хватит совести извиниться за свои слова, так как он повелся на провокацию», - заявила в ролике теледива, сообщив, что пошутила, а пресса просто перевернула ее слова.

Стоит отметить, что многие поклонники поверили Виктории, согласившись с тем, что Пьер должен принести свои извинения за оскорбления. Однако были и те, кто решил, что девушке очень стыдно за то, что она сказала, а потому решила записать видео, дабы «очистить» свое имя и переложить вину за ложные слухи на представителей СМИ.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:55

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