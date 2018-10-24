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Премиальные наушники Sony WH-1000XM3 будут стоить 29 900 рублей

В компании Sony анонсировали российские цены на премиальные наушники версии WH-1000XM3, которые готовятся уже к выходу. Производители планируют в ноябре выпустить данную гарнитуру. Предзаказ можно оформить уже сейчас за 29 900 рублей.

Премиальные наушники Sony WH-1000XM3 будут стоить 29 900 рублей


Устройство Sony WH-1000XM3 получило эффективный HD-процессор QN1. Чипсет, который установлен в новую модель, может на уровне предшественника подавлять шум различных видов транспорта. Новая версия лучшим образом блокирует фоновые звуки, к примеру, человеческие голоса. Новые премиальные наушники превосходно подойдут для полетов. Они отличаются функцией оптимизации непосредственно по атмосферному давлению. За счёт специальных датчиков наушники адаптируются к высоте.

Версия Sony WH-1000XM3 способна поддерживать популярную современную технологию быстрой зарядки. Ею в беспроводном режиме обеспечивается работа новинки до пяти часов. Аксессуар будут предлагать за 29 900 рублей.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

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