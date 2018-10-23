Ученые: Комета Галлея уничтожит Землю в 2061 году
Ученый МТИ Маркус О'Нил и его коллеги обратили внимание на диссертацию студента, посвященную расчету движения кометы Галлея во время ее нахождения в Солнечной системе. Они выяснили, что объект уничтожит Землю в 2061 г, а также нашли множество ошибок в предыдущих прогнозах экспертов.
Проповедники уже давно используют данные сведения, чтобы говорить людям о приближающемся конце света, описанном в Библии. Ученые отметили, что в 2012 г луна Пак рядом с Ураном усилила гравитационное поле планеты из-за своего расположения. Эти космические события, происходящие каждые 17 лет, тогда совпали с приближением опасного небесного тела.
Дальнейшие исследования показали, что люди не смогут избежать Армагеддона, потому что комета Галлея столкнется с поверхностью планеты. Пока вероятность прогноза почти 82%, но при падении гигантский объект уничтожит все формы жизни. NASA пока не комментирует выводы ученых, но возможно само озвучит данный вопрос в ближайшее время.
Проповедники уже давно используют данные сведения, чтобы говорить людям о приближающемся конце света, описанном в Библии. Ученые отметили, что в 2012 г луна Пак рядом с Ураном усилила гравитационное поле планеты из-за своего расположения. Эти космические события, происходящие каждые 17 лет, тогда совпали с приближением опасного небесного тела.
Дальнейшие исследования показали, что люди не смогут избежать Армагеддона, потому что комета Галлея столкнется с поверхностью планеты. Пока вероятность прогноза почти 82%, но при падении гигантский объект уничтожит все формы жизни. NASA пока не комментирует выводы ученых, но возможно само озвучит данный вопрос в ближайшее время.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:00