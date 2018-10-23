Ученые: Комета Галлея уничтожит Землю в 2061 году





Проповедники уже давно используют данные сведения, чтобы говорить людям о приближающемся конце света, описанном в Библии. Ученые отметили, что в 2012 г луна Пак рядом с Ураном усилила гравитационное поле планеты из-за своего расположения. Эти космические события, происходящие каждые 17 лет, тогда совпали с приближением опасного небесного тела.Дальнейшие исследования показали, что люди не смогут избежать Армагеддона, потому что комета Галлея столкнется с поверхностью планеты. Пока вероятность прогноза почти 82%, но при падении гигантский объект уничтожит все формы жизни. NASA пока не комментирует выводы ученых, но возможно само озвучит данный вопрос в ближайшее время.