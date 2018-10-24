АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

Huawei объявила про начало реализации в России «умного» браслета версии Band 3 Pro

Корпорация Huawei объявила про начало продаж в России «умного» браслета версии Band 3 Pro. Устройство обладает сенсорным экраном, улучшенными функциями мониторинга сна, а также пульса.

Huawei объявила про начало реализации в России «умного» браслета версии Band 3 Pro


Для оценки качества сна производители задействовали технологию Huawei TruSleep 2.0. Новые часы получили дисплей AMOLED на 0,9 дюйма с разрешением 240x120 рх. Качество изображения по цветопередаче сравнимо с экранами современных смартфонов. Цветные иконки в случае поиска пунктов меню делают более комфортным непосредственное взаимодействие с девайсом. В устройстве имеется кнопка для функции «Домой». Бесперебойную работу сенсоров гарантирует двухслойная архитектура. Браслет реагирует на касание в любой точке дисплея, отзывается на свайпы слева-направо и сверху-вниз. Huawei Band 3 Pro способен с большой точностью определять ЧСС на протяжении всего дня.

Современная технология Huawei TruSleep 2.0. обеспечивает работу оптического датчика пульса, встроенного в гаджет. Модуль практически моментально определяет фазу сна, разделяя период пробуждения, а также засыпания.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Huawei объявила про начало реализации в России
Xiaomi планирует презентовать мощный игровой
Ученые: Комета Галлея уничтожит Землю в 2061 году
Анфиса Чехова продемонстрировала новый имидж
Ученые: Парад планет вызовет сильнейшие
Богатый жених отказался от Маргариты Овсянниковой
Вадим Манукян раскритиковал программу Бориса
Суд решил, что сын Александра Кержакова должен
Ольга Рапунцель и Алена Савкина замечены в
Андрей Чернышев впервые за долгое время вышел на
Максим Фадеев собирается провести первый концерт
Каменные шары из Моховского разреза могли
Ученые: Умные люди склонны осуждать окружающих, и
Виктория Боня взяла обратно свои слова, что роман
Очевидцы: Корабли с планеты Нибиру были
Приложение «Google Новости» разоряет пользователей
В отношениях Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой
Ученые: Средство от онкологии найдено в растении
Галина Юдашкина вывела в свет своего старшего
Елизавета Триандафилиди сравнила расставание с
Джонни Депп и Роберт Паттисон снимутся в
Ольга Бузова разнервничалась, защищая в эфире
Создатели WhatsApp выпустят «революционное»
В России цена на хлеб может повыситься на 10%
Экс-участница «Дома-2» Ольга Жарикова находится
Американская 70-летняя модель Мэй Маск произвела
Неизданные рассказы Хемингуэя опубликуют летом
Финалист «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев
Отказ от конкуренции мешает женщинам добиться
Компания HTC начала предзаказы на блочейн-телефон
Просмотреть все новости