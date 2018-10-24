Huawei объявила про начало реализации в России «умного» браслета версии Band 3 Pro





Для оценки качества сна производители задействовали технологию Huawei TruSleep 2.0. Новые часы получили дисплей AMOLED на 0,9 дюйма с разрешением 240x120 рх. Качество изображения по цветопередаче сравнимо с экранами современных смартфонов. Цветные иконки в случае поиска пунктов меню делают более комфортным непосредственное взаимодействие с девайсом. В устройстве имеется кнопка для функции «Домой». Бесперебойную работу сенсоров гарантирует двухслойная архитектура. Браслет реагирует на касание в любой точке дисплея, отзывается на свайпы слева-направо и сверху-вниз. Huawei Band 3 Pro способен с большой точностью определять ЧСС на протяжении всего дня.Современная технология Huawei TruSleep 2.0. обеспечивает работу оптического датчика пульса, встроенного в гаджет. Модуль практически моментально определяет фазу сна, разделяя период пробуждения, а также засыпания.