АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 75.37 USD 65.31
Курс валют на 23.10.2018

Андрей Чернышев впервые за долгое время вышел на люди с супругой

Андрей Чернышев на премьеру кинофильма «Несокрушимый» пришел вместе со своей супругой Марией Добржинской. Актер впервые за длительное время вышел на люди с избранницей.

Андрей Чернышев впервые за долгое время вышел на люди с супругой


В военной драме «Несокрушимый» рассказывается о событиях Великой Отечественной Войны. Три танкиста героически сражались с фашистами в неравном бою. Главные роли в киноленте сыграли - Сергей Горобченко, Андрей Чернышев и Владимир Епифанцев. Актриса Мария Добржинская в соцсети обнародовала фото с данного мероприятия, на котором пара запечатлена вместе. Под публикацией артистка написала, что очень годится своим супругом. Андрей Чернышев крайне редко посещает подобные события, а особенно с женой, однако в этот раз он решил сделать исключение.

Андрей Чернышев впервые за долгое время вышел на люди с супругой


Стоит напомнить, что зимой прошлого года Андрей Чернышев и Мария Добржинская тайно поженились. До этого возлюбленные жили в гражданском браке на протяжении восьми лет.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вадим Манукян раскритиковал программу Бориса
Суд решил, что сын Александра Кержакова должен
Ольга Рапунцель и Алена Савкина замечены в
Андрей Чернышев впервые за долгое время вышел на
Максим Фадеев собирается провести первый концерт
Каменные шары из Моховского разреза могли
Ученые: Умные люди склонны осуждать окружающих, и
Виктория Боня взяла обратно свои слова, что роман
Очевидцы: Корабли с планеты Нибиру были
Приложение «Google Новости» разоряет пользователей
В отношениях Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой
Ученые: Средство от онкологии найдено в растении
Галина Юдашкина вывела в свет своего старшего
Елизавета Триандафилиди сравнила расставание с
Джонни Депп и Роберт Паттисон снимутся в
Ольга Бузова разнервничалась, защищая в эфире
Создатели WhatsApp выпустят «революционное»
В России цена на хлеб может повыситься на 10%
Экс-участница «Дома-2» Ольга Жарикова находится
Американская 70-летняя модель Мэй Маск произвела
Неизданные рассказы Хемингуэя опубликуют летом
Финалист «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев
Отказ от конкуренции мешает женщинам добиться
Компания HTC начала предзаказы на блочейн-телефон
Супруг Ани Лорак попал в ДТП в центре Киева
Учёные: Азиатские самки слонов имеют
Ученые: Апельсиновый сок избавит от воспаления
Олег Газманов рассказал поклонникам, как он
Поклонники в Instagram заподозрили супругу
Учёные нашли фактор, формирующий злой характер
Просмотреть все новости