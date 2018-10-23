Андрей Чернышев впервые за долгое время вышел на люди с супругой





В военной драме «Несокрушимый» рассказывается о событиях Великой Отечественной Войны. Три танкиста героически сражались с фашистами в неравном бою. Главные роли в киноленте сыграли - Сергей Горобченко, Андрей Чернышев и Владимир Епифанцев. Актриса Мария Добржинская в соцсети обнародовала фото с данного мероприятия, на котором пара запечатлена вместе. Под публикацией артистка написала, что очень годится своим супругом. Андрей Чернышев крайне редко посещает подобные события, а особенно с женой, однако в этот раз он решил сделать исключение.Стоит напомнить, что зимой прошлого года Андрей Чернышев и Мария Добржинская тайно поженились. До этого возлюбленные жили в гражданском браке на протяжении восьми лет.