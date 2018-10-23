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Ученые: Парад планет вызовет сильнейшие землетрясения по всей планете с 24 по 27 октября

Ученые утверждают, что парад планет может вызвать сильнейшие землетрясения по всей поверхности Земли. С 24 по 27 октября ожидаются толчки до 7 баллов.
Ученые: Парад планет вызовет сильнейшие землетрясения по всей планете с 24 по 27 октября

Группа астрофизиков во главе с Фрэнком Хогербитсом опубликовали сообщение о грядущем космическом процессе, который начнется 24 октября. По их мнению, это событие несет жителям планеты массовые разрушения в виде землетрясений, а причиной этому станут Луна, Солнце, Венера и Уран. Когда они выстроятся в один ряд, их гравитационная сила станет для Голубой планеты опасной.

Литосферные плиты начнут «расползаться», что вызовет сейсмическую активность в нескольких точках. Эксперты предупреждают, что с 24 по 27 октября ожидаются мощные толчки до 7 баллов.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 21:00

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