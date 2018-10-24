АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

Xiaomi планирует презентовать мощный игровой смартфон версии Black Shark Helo

Компания Xiaomi 23 октября планирует презентовать мощный игровой смартфон версии Black Shark Helo. Устройство имеет экран на 6 дюймов. На рынке модель должна появиться по цене в $500.

Xiaomi планирует презентовать мощный игровой смартфон версии Black Shark Helo


Разработчики Xiaomi оснастили модель Black Shark Helo удобным безрамочным дисплеем. В смартфоне аппаратной основой является топовый эффективный чипсет Snapdragon 845. ОЗУ новинки составляет 8 Гб, ПЗУ - 128 Гб. Мощный игровой девайс оснащается АКБ на 4000 мАч. Согласно предположениям экспертов, гаджет будет немного отличаться от актуальной версии.

Xiaomi Black Shark Helo будет осуществлять работу на базе Android версии Oreo. Задняя панель новинки была переделана разработчиками. В устройство добавлена светодиодная подсветка. Аппарат на рынке гаджетов будет стоить от 500 долларов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Huawei объявила про начало реализации в России
Xiaomi планирует презентовать мощный игровой
Ученые: Комета Галлея уничтожит Землю в 2061 году
Анфиса Чехова продемонстрировала новый имидж
Ученые: Парад планет вызовет сильнейшие
Богатый жених отказался от Маргариты Овсянниковой
Вадим Манукян раскритиковал программу Бориса
Суд решил, что сын Александра Кержакова должен
Ольга Рапунцель и Алена Савкина замечены в
Андрей Чернышев впервые за долгое время вышел на
Максим Фадеев собирается провести первый концерт
Каменные шары из Моховского разреза могли
Ученые: Умные люди склонны осуждать окружающих, и
Виктория Боня взяла обратно свои слова, что роман
Очевидцы: Корабли с планеты Нибиру были
Приложение «Google Новости» разоряет пользователей
В отношениях Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой
Ученые: Средство от онкологии найдено в растении
Галина Юдашкина вывела в свет своего старшего
Елизавета Триандафилиди сравнила расставание с
Джонни Депп и Роберт Паттисон снимутся в
Ольга Бузова разнервничалась, защищая в эфире
Создатели WhatsApp выпустят «революционное»
В России цена на хлеб может повыситься на 10%
Экс-участница «Дома-2» Ольга Жарикова находится
Американская 70-летняя модель Мэй Маск произвела
Неизданные рассказы Хемингуэя опубликуют летом
Финалист «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев
Отказ от конкуренции мешает женщинам добиться
Компания HTC начала предзаказы на блочейн-телефон
Просмотреть все новости