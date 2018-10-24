Xiaomi планирует презентовать мощный игровой смартфон версии Black Shark Helo





Разработчики Xiaomi оснастили модель Black Shark Helo удобным безрамочным дисплеем. В смартфоне аппаратной основой является топовый эффективный чипсет Snapdragon 845. ОЗУ новинки составляет 8 Гб, ПЗУ - 128 Гб. Мощный игровой девайс оснащается АКБ на 4000 мАч. Согласно предположениям экспертов, гаджет будет немного отличаться от актуальной версии.Xiaomi Black Shark Helo будет осуществлять работу на базе Android версии Oreo. Задняя панель новинки была переделана разработчиками. В устройство добавлена светодиодная подсветка. Аппарат на рынке гаджетов будет стоить от 500 долларов.