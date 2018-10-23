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Ученые: Умные люди склонны осуждать окружающих, и подвластны социальным стереотипам

Ученые после проведения некоторых исследований сделали заявление, что более умные люди склонны осуждать окружающих, и подвластны социальным стереотипам. Они в размышлениях чаще демонстрируют субъективность.

Ученые: Умные люди склонны осуждать окружающих, и подвластны социальным стереотипам


Специалисты в эксперименте задействовали свыше 1200 добровольцев. Респонденты должны были внимательно изучить снимки мужских лиц, и в определенный момент описать их поведение. Ряд представителей сильного пола показывал абсолютно другие эмоции, которые связаны с негативными стереотипами. К примеру, сломанный нос, а также шрамы, которые выглядят устрашающе. Участникам исследования предложили сыграть в специальную игру на доверие. Они могли своим партнерам отдать определенную сумму. В итоге респонденты соглашались делиться деньгами с теми людьми, которые по внешним особенностям создали менее негативное впечатление.

Ученый Дэвид Лик отмечает, что обычно умные люди ассоциируются с академическими достижениями, позитивным мышлением. При этом данные особы чаще осуждают других, глядя на их внешность, а также подвержены социальным стереотипам.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00

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