Ученые: Умные люди склонны осуждать окружающих, и подвластны социальным стереотипам





Специалисты в эксперименте задействовали свыше 1200 добровольцев. Респонденты должны были внимательно изучить снимки мужских лиц, и в определенный момент описать их поведение. Ряд представителей сильного пола показывал абсолютно другие эмоции, которые связаны с негативными стереотипами. К примеру, сломанный нос, а также шрамы, которые выглядят устрашающе. Участникам исследования предложили сыграть в специальную игру на доверие. Они могли своим партнерам отдать определенную сумму. В итоге респонденты соглашались делиться деньгами с теми людьми, которые по внешним особенностям создали менее негативное впечатление.Ученый Дэвид Лик отмечает, что обычно умные люди ассоциируются с академическими достижениями, позитивным мышлением. При этом данные особы чаще осуждают других, глядя на их внешность, а также подвержены социальным стереотипам.