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Елизавета Триандафилиди сравнила расставание с Алексеем Чайчицем со смертью

Несколько дней назад поклонники телепроекта «Дом-2» узнали о том, что Елизавета Триандафилиди и Алексей Чайчиц окончательно расстались. Девушка отправилась в Тайланд залечивать душевные раны после разрыва, где компанию ей составила бывшая коллега по реалити-шоу Мэри Кулешова.

Однако несмотря на прекрасную погоду и пейзажи Пхукета, где отдыхают экс-участницы телестройки, Лиза не может отвлечься от печальных мыслей о Леше.

Елизавета Триандафилиди сравнила расставание с Алексеем Чайчицем со смертью

На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала стихотворение неизвестного автора, в котором сравнила прекращение отношений с возлюбленным со смертью и дала своим подписчикам понять, что ей сейчас очень больно и плохо.

«Я видела ангела перед собой, а это была на глазах любви пелена, она слетела, и я увидела дьявола, тебя. «Где мой ангел?» — спросила я. А ты достал ножи и молча начал их вонзать в меня. «Я умираю, любимый, остановись, спаси меня. Мне больно, я так люблю тебя…», - написала Триандафилиди.

Стоит отметить, что далеко не все пользователи отнеслись к словам девушки с пониманием. Некоторые уверены, что ее страдания – ни что иное, как игра на публику. Поэтому они советуют Лизе прекратить спектакль и лучше дарить свои эмоции и тепло дочери, а не молодому человеку, которому она никогда не была по-настоящему интересна.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:58

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