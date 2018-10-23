Очевидцы: Корабли с планеты Нибиру были обезврежены ВВС Британии в 2016 году





Жители британской деревни Пентирч в 2016 году 26 февраля видели, как НЛО пытались проникнуть на Землю, однако, британские пилоты ВВС не дали им такой возможности. По их словам, в небе появился светящийся корабль с большим количеством огней, который очень быстро и четко менял свою траекторию. Длительное время слышались многочисленные взрывы на поверхности земли и в небесном пространстве, что изрядно напугало жителей деревни. Обломки корабля гуманоидов падали практически на крыши жилых домов, однако люди в специальных костюмах все убрали, а в прессе прозвучало сообщение о том, что это было просто тестирование новой секретной технологии «хамелеон».Уфологии решили изучить события той ночи и пришли к выводу, что воздушные силы Великобритании боролись с незваными «гостями» планеты Х. По их мнению, война с пришельцами уже была развязана в 2016 году.