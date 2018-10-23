Ученые: Средство от онкологии найдено в растении дудник гигантский





После приготовления водорастворимого иммуно-стимулирующего компонента ISAg из этого природного целителя, специалисты провели ряд тестов. Они вводили грызунам клетки опухоли, после чего обрабатывали их созданным препаратом. Такой метод лечения позволил индуцировать освобождения оксида азота, а также вызвал экспрессию генов, связанную с ответом иммунной системы.Такие процессы активировали NK и NKT-клетки, после чего они уничтожали патологических противников, благодаря ISAg-опосредованной цитотоксичности. Ученые сделали выводы, что компонент может выступать в роли адъюванта, индуцирующего противораковую активность через данные виды клеток.