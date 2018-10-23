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Ученые: Средство от онкологии найдено в растении дудник гигантский

Ученые обратили внимание на корейское растение, которое используется медиками в гинекологии и улучшает иммунитет. Оказалось, что дудник гигантский может стать средством от онкологии, что особо касается меланомы.
Ученые: Средство от онкологии найдено в растении дудник гигантский

После приготовления водорастворимого иммуно-стимулирующего компонента ISAg из этого природного целителя, специалисты провели ряд тестов. Они вводили грызунам клетки опухоли, после чего обрабатывали их созданным препаратом. Такой метод лечения позволил индуцировать освобождения оксида азота, а также вызвал экспрессию генов, связанную с ответом иммунной системы.

Такие процессы активировали NK и NKT-клетки, после чего они уничтожали патологических противников, благодаря ISAg-опосредованной цитотоксичности. Ученые сделали выводы, что компонент может выступать в роли адъюванта, индуцирующего противораковую активность через данные виды клеток.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:10

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