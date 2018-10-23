В отношениях Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой настал кризис





Пять лет назад Андрей Кончаловский со своей семьей попал в ДТП, когда он находился за рулем авто. Больше всех пострадала наследница пары, которая длительное время была в коме. По словам друга семьи, в последнее время режиссер и ведущая отдалились друг от друга. Инсайдер считает, что Андрей Сергеевич по сей день винит себя за аварию. Однако супруги не теряют надежды, что их дочка все же сможет стать на ноги.Стоит отметить, что Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая о проблемах в их семье ничего не рассказывают. С виду они кажутся примерной супружеской парой. Даже огромная разница в возрасте не мешает артистам находить общий язык, при этом оставаться вместе столько лет.