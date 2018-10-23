Приложение «Google Новости» разоряет пользователей





Владельцы Android-смартфонов в данном случае вынуждены платить большие деньги за услуги интернет-связи. Об этой проблеме юзеры писали в Сети на форумах еще летом текущего года. Представителями IT-гиганта Google в сентябре была подтверждена информация об этом инциденте. Они обещали всё исправить уже в ближайшее время. Но проблема существует и по сей день. С ней можно справиться самостоятельно, в настройках устройства.В данном случае следует выбрать «Сеть и интернет», а потом вкладку «Передача данных». Далее нужно выбрать «Мобильный Internet», где проводятся необходимые изменения.