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Приложение «Google Новости» разоряет пользователей

Пользователей начало разорять приложение «Google Новости». Версия этой программы для современных мобильных устройств, работающих на «операционке» Android потребляет много трафика в случае даже отключенного Wi-Fi (фоновый режим).

Приложение «Google Новости» разоряет пользователей


Владельцы Android-смартфонов в данном случае вынуждены платить большие деньги за услуги интернет-связи. Об этой проблеме юзеры писали в Сети на форумах еще летом текущего года. Представителями IT-гиганта Google в сентябре была подтверждена информация об этом инциденте. Они обещали всё исправить уже в ближайшее время. Но проблема существует и по сей день. С ней можно справиться самостоятельно, в настройках устройства.

В данном случае следует выбрать «Сеть и интернет», а потом вкладку «Передача данных». Далее нужно выбрать «Мобильный Internet», где проводятся необходимые изменения.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:30

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