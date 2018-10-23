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Ольга Бузова разнервничалась, защищая в эфире экс-супругу Данко - Наталью

Программа «Бородина против Бузовой» стала довольно популярной.

На очередное шоу пришел в гости певец Данко, который решил встретиться с бывшей супругой. Но семейные проблемы певца вызвали весьма негативные эмоции у ведущей Ольги Бузовой.

Ольга Бузова разнервничалась, защищая в эфире экс-супругу Данко - Наталью

Надо отметить, что новый проект на ТНТ «Бородина против Бузовой» запомнился телезрителям несколькими скандальными эпизодами. Злободневные темы могут вывести из равновесия и героев, и экспертов, и даже ведущих.

Накануне в эфир вышел выпуск, посвященный певцу Данко и его экс-супруге Наталье Устименко. Сейчас артист уже давно не платит бывшей семье алименты. А ведь деньги нужны на воспитание их ребёнка Агаты, которая страдает ДЦП.

В процессе встречи на передаче завязалась дискуссия, где было выявлено, что на уход за девочкой требуется примерно 1 млн рублей в год. Но Данко отказывается платить деньги, ссылаясь на финансовые затруднения.

Ольга Бузова разнервничалась, защищая в эфире экс-супругу Данко - Наталью

Надо сказать, что Бузову сильно задела вся эта ситуация. Беседуя с одним из гостей, звезда не смогла справиться с эмоциями и стала кричать.

«Я должна объяснить, как взрослый мужик должен зарабатывать на своего ребенка?», — с негодованием накричала Ольга.

После этого девушка заявила, что папа обязан обеспечивать детей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:52

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