Ольга Бузова разнервничалась, защищая в эфире экс-супругу Данко - Наталью

«Я должна объяснить, как взрослый мужик должен зарабатывать на своего ребенка?», — с негодованием накричала Ольга.





На очередное шоу пришел в гости певец Данко, который решил встретиться с бывшей супругой. Но семейные проблемы певца вызвали весьма негативные эмоции у ведущей Ольги Бузовой.Надо отметить, что новый проект на ТНТ «Бородина против Бузовой» запомнился телезрителям несколькими скандальными эпизодами. Злободневные темы могут вывести из равновесия и героев, и экспертов, и даже ведущих.Накануне в эфир вышел выпуск, посвященный певцу Данко и его экс-супруге Наталье Устименко. Сейчас артист уже давно не платит бывшей семье алименты. А ведь деньги нужны на воспитание их ребёнка Агаты, которая страдает ДЦП.В процессе встречи на передаче завязалась дискуссия, где было выявлено, что на уход за девочкой требуется примерно 1 млн рублей в год. Но Данко отказывается платить деньги, ссылаясь на финансовые затруднения.Надо сказать, что Бузову сильно задела вся эта ситуация. Беседуя с одним из гостей, звезда не смогла справиться с эмоциями и стала кричать.После этого девушка заявила, что папа обязан обеспечивать детей.