Экс-участница «Дома-2» Ольга Жарикова находится на грани анорексии

«Ничего сексуального не вижу, кости одни», «Просто ужас. Ни кожи, ни рожи, ни фигуры», «Нужно + в весе, и будет смотреться более аппетитно, сейчас одно желание накормить!», «Оля,хватит худеть, скоро растаешь!», «Я аж в шоке, если честно... Мисс доска», «Это что с ней такое сталось, какая то жалкая анорексичка», «Чё та совсем ссохла, фигуры ни какой, доска, что ни одень будет ужасно», - высказались пользователи Сети.





Однако со временем девушка начала худеть, а сейчас и вовсе пугает фолловеров своим внешним видом, поскольку стала похожа на анорексичку.Так, несколько дней назад на своей странице в социальной сети Instagram Оля опубликовала фото в сексуальном нижнем белье, поинтересовавшись у подписчиков, кому же такая красотка достанется.Впрочем, далеко не все согласились с тем, что на данный момент Жарикова красотка. В комментариях они начали писать, что в периметре реалити-шоу от нее действительно глаз было не оторвать, а сейчас без слез не взглянешь.Вот только Жарикова не намерена их слушать, она уверена в своей привлекательности и готова продолжать совершенствовать себя и свое тело. Более того, девушка также предлагает всем фанатам обрести такую же фигуру, как у нее, присоединившись к ее команде в сетевой компании, которая специализируется по продаже порошков для похудения.