Джонни Депп и Роберт Паттисон снимутся в экранизации романа «В ожидании варваров».
Знаменитые американские актеры Джонни Депп и Роберт Паттисон снимутся в экранизации романа «В ожидании варваров» известного южноафриканского писателя Джона Кутзее. Автор романа стал еще и автором сценария к фильму.
Роман «В ожидании варваров» экранизирует колумбийский режиссер, известный кинолентой «Объятия змея». Для воплощения печатного слова на экраны и для участия в съемках были приглашены американские актеры Роберт Паттисон и Джонни Депп, а также Марк Райлэнс. Съемки стартуют в октябре этого года в Марокко.
В романе, опубликованном в далеком 1980 году, говорится о человеке, который занимает высокую политическую должность и считает себя идеалистом. Однако, когда он видит, как издеваются над племенными варварами, начинает понимать, что в Империи не так все гладко, как ему казалось ранее. Примечательно, что Джон Кутзее стал автором сценария своего романа.
Роман «В ожидании варваров» экранизирует колумбийский режиссер, известный кинолентой «Объятия змея». Для воплощения печатного слова на экраны и для участия в съемках были приглашены американские актеры Роберт Паттисон и Джонни Депп, а также Марк Райлэнс. Съемки стартуют в октябре этого года в Марокко.
В романе, опубликованном в далеком 1980 году, говорится о человеке, который занимает высокую политическую должность и считает себя идеалистом. Однако, когда он видит, как издеваются над племенными варварами, начинает понимать, что в Империи не так все гладко, как ему казалось ранее. Примечательно, что Джон Кутзее стал автором сценария своего романа.
Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:54