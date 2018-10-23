



Знаменитые американские актеры Джонни Депп и Роберт Паттисон снимутся в экранизации романа «В ожидании варваров» известного южноафриканского писателя Джона Кутзее. Автор романа стал еще и автором сценария к фильму.Роман «В ожидании варваров» экранизирует колумбийский режиссер, известный кинолентой «Объятия змея». Для воплощения печатного слова на экраны и для участия в съемках были приглашены американские актеры Роберт Паттисон и Джонни Депп, а также Марк Райлэнс. Съемки стартуют в октябре этого года в Марокко.В романе, опубликованном в далеком 1980 году, говорится о человеке, который занимает высокую политическую должность и считает себя идеалистом. Однако, когда он видит, как издеваются над племенными варварами, начинает понимать, что в Империи не так все гладко, как ему казалось ранее. Примечательно, что Джон Кутзее стал автором сценария своего романа.