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Создатели WhatsApp выпустят «революционное» обновление для популярного мессенджера

Создатели WhatsApp готовятся выпустить «революционное» обновление для популярного мессенджера. Разработчиками в апгрейде будет добавлена функция, которая способна дополнительно защитить пользовательскую переписку в смартфонах на платформе iOS.

Создатели WhatsApp выпустят «революционное» обновление для популярного мессенджера


Пользователям мобильных устройств iPhone после обновления WhatsApp предоставится возможность изменить настройки конфиденциальности. Создатели мессенджера в данном разделе добавят поддержку современных технологий Touch ID, а также Face ID. После активации опции при запуске приложения будет выведено сообщение об аутентификации. В свою очередь юзерам потребуется глянуть в фронтальную камеру либо прижать к кнопке палец.

Сведения касательно обновления WhatsApp опубликованы инсайдерами WABetaInfo в соцсети Twitter. Специалисты начали изучать тестовые сборки мессенджера. Пользователям в случае сбоя биометрических систем следует ввести указанный пароль.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:43

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