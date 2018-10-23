Создатели WhatsApp выпустят «революционное» обновление для популярного мессенджера





Пользователям мобильных устройств iPhone после обновления WhatsApp предоставится возможность изменить настройки конфиденциальности. Создатели мессенджера в данном разделе добавят поддержку современных технологий Touch ID, а также Face ID. После активации опции при запуске приложения будет выведено сообщение об аутентификации. В свою очередь юзерам потребуется глянуть в фронтальную камеру либо прижать к кнопке палец.Сведения касательно обновления WhatsApp опубликованы инсайдерами WABetaInfo в соцсети Twitter. Специалисты начали изучать тестовые сборки мессенджера. Пользователям в случае сбоя биометрических систем следует ввести указанный пароль.