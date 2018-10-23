Неизданные рассказы Хемингуэя опубликуют летом 2019 года
Как сообщает Майкл Катакис ответственный за литературное наследие великого писателя, неизданные рассказы Эрнеста Хемингуэя опубликуют летом 2019 года. По словам распорядителя, к выходу в свет готовятся два произведения.
По словам Майкла Катакиса во вновь переизданную книгу «По ком звонят колокола» войду два ранее никогда не опубликованных рассказа «Монумент» и «Страна индейцев, и армия белых». В книге можно будет увидеть и произведение «Комната с видом на сад», которое смогли напечатать для общего доступа лишь в августе текущего года.
Эрнест Хемингуэй участвовал во Второй мировой войне в качестве военного корреспондента, подробно описывая, что происходило вокруг и с ним в частности. Его задачей было записать, как британские летчики совершали высадку в Нормандии. В 1944 году вместе с американскими войсками он вошел в столицу Франции и получил Бронзовую медаль «за храбрость». Пройдет более 10 лет и знаменитый всеми любимый Эрнест Хемингуэй напишет 5 произведений, которые касаются военных событий. Но публиковать разрешит только после собственной смерти.
По словам Майкла Катакиса во вновь переизданную книгу «По ком звонят колокола» войду два ранее никогда не опубликованных рассказа «Монумент» и «Страна индейцев, и армия белых». В книге можно будет увидеть и произведение «Комната с видом на сад», которое смогли напечатать для общего доступа лишь в августе текущего года.
Эрнест Хемингуэй участвовал во Второй мировой войне в качестве военного корреспондента, подробно описывая, что происходило вокруг и с ним в частности. Его задачей было записать, как британские летчики совершали высадку в Нормандии. В 1944 году вместе с американскими войсками он вошел в столицу Франции и получил Бронзовую медаль «за храбрость». Пройдет более 10 лет и знаменитый всеми любимый Эрнест Хемингуэй напишет 5 произведений, которые касаются военных событий. Но публиковать разрешит только после собственной смерти.
Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:14