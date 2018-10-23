Неизданные рассказы Хемингуэя опубликуют летом 2019 года





По словам Майкла Катакиса во вновь переизданную книгу «По ком звонят колокола» войду два ранее никогда не опубликованных рассказа «Монумент» и «Страна индейцев, и армия белых». В книге можно будет увидеть и произведение «Комната с видом на сад», которое смогли напечатать для общего доступа лишь в августе текущего года.Эрнест Хемингуэй участвовал во Второй мировой войне в качестве военного корреспондента, подробно описывая, что происходило вокруг и с ним в частности. Его задачей было записать, как британские летчики совершали высадку в Нормандии. В 1944 году вместе с американскими войсками он вошел в столицу Франции и получил Бронзовую медаль «за храбрость». Пройдет более 10 лет и знаменитый всеми любимый Эрнест Хемингуэй напишет 5 произведений, которые касаются военных событий. Но публиковать разрешит только после собственной смерти.