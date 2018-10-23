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Компания HTC начала предзаказы на блочейн-телефон Exodus 1

HTC начала предзаказы на первый блочейн-телефон Exodus 1. Информация 23 октября передана сотрудниками компании HTC в рамках криптоконференции в Берлине.

Компания HTC начала предзаказы на блочейн-телефон Exodus 1


Мобильное устройство работает на базе «операционки» Android. В данном случае можно применить программные протоколы, чтобы получить различные криптовалюты. Специалисты HTC при создании Exodus акцент сделали на максимальной безопасности. Технологию можно использовать для хранения ключей криптоконверсии. В свою очередь она надежно защищает информацию на устройстве. Гаджет Exodus 1 обладает функцией доступа к потерянным данным децентрализованным способом. Производителем была создана уникальная система защиты при утрате пароля. В данном случае используется безопасный способ по восстановлению доступа к устройству, а также социальным сетям.

Представителями HTC отмечается, что в версии Exodus 1 важные ключи хранятся в надёжном месте. В настоящее время компания провела пилотирование проектов. Дальнейшие действия организации в отношении улучшения продукта будут зависеть от мнения пользователей.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:50

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