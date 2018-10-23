Компания HTC начала предзаказы на блочейн-телефон Exodus 1





Мобильное устройство работает на базе «операционки» Android. В данном случае можно применить программные протоколы, чтобы получить различные криптовалюты. Специалисты HTC при создании Exodus акцент сделали на максимальной безопасности. Технологию можно использовать для хранения ключей криптоконверсии. В свою очередь она надежно защищает информацию на устройстве. Гаджет Exodus 1 обладает функцией доступа к потерянным данным децентрализованным способом. Производителем была создана уникальная система защиты при утрате пароля. В данном случае используется безопасный способ по восстановлению доступа к устройству, а также социальным сетям.Представителями HTC отмечается, что в версии Exodus 1 важные ключи хранятся в надёжном месте. В настоящее время компания провела пилотирование проектов. Дальнейшие действия организации в отношении улучшения продукта будут зависеть от мнения пользователей.