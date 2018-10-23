Супруг Ани Лорак попал в ДТП в центре Киева
Супруг Ани Лорак - предприниматель Мурат Налчаджиоглу, в центре Киева попал в ДТП. Об этом муж артистки сообщил в соцсети Facebook.
Во время дорожно-транспортного происшествия повреждено было 18 автомобилей. Вследствие аварии три человека получили незначительные телесные повреждения. Двум пострадавшим была оказана медпомощь, но госпитализация не потребовалась.
Виновником аварии является грузовой автокран, у которого неожиданно отказали тормоза. Мурат Налчаджиоглу в соцсети обнародовал фото после ДТП, на котором запечатлены поврежденные автомобили.
Во время дорожно-транспортного происшествия повреждено было 18 автомобилей. Вследствие аварии три человека получили незначительные телесные повреждения. Двум пострадавшим была оказана медпомощь, но госпитализация не потребовалась.
Виновником аварии является грузовой автокран, у которого неожиданно отказали тормоза. Мурат Налчаджиоглу в соцсети обнародовал фото после ДТП, на котором запечатлены поврежденные автомобили.