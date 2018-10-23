АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 75.37 USD 65.31
Курс валют на 23.10.2018

Супруг Ани Лорак попал в ДТП в центре Киева

Супруг Ани Лорак - предприниматель Мурат Налчаджиоглу, в центре Киева попал в ДТП. Об этом муж артистки сообщил в соцсети Facebook.

Супруг Ани Лорак попал в ДТП в центре Киева


Во время дорожно-транспортного происшествия повреждено было 18 автомобилей. Вследствие аварии три человека получили незначительные телесные повреждения. Двум пострадавшим была оказана медпомощь, но госпитализация не потребовалась.

Виновником аварии является грузовой автокран, у которого неожиданно отказали тормоза. Мурат Налчаджиоглу в соцсети обнародовал фото после ДТП, на котором запечатлены поврежденные автомобили.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В отношениях Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой
Ученые: Средство от онкологии найдено в растении
Галина Юдашкина вывела в свет своего старшего
Елизавета Триандафилиди сравнила расставание с
Джонни Депп и Роберт Паттисон снимутся в
Ольга Бузова разнервничалась, защищая в эфире
Создатели WhatsApp выпустят «революционное»
В России цена на хлеб может повыситься на 10%
Экс-участница «Дома-2» Ольга Жарикова находится
Американская 70-летняя модель Мэй Маск произвела
Неизданные рассказы Хемингуэя опубликуют летом
Финалист «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев
Отказ от конкуренции мешает женщинам добиться
Компания HTC начала предзаказы на блочейн-телефон
Супруг Ани Лорак попал в ДТП в центре Киева
Учёные: Азиатские самки слонов имеют
Ученые: Апельсиновый сок избавит от воспаления
Олег Газманов рассказал поклонникам, как он
Поклонники в Instagram заподозрили супругу
Учёные нашли фактор, формирующий злой характер
Рита Керн до участия в телепроекте «Дом-2»
Промсвязьбанк разрабатывает программу
Максим Фадеев исполнил свою мечту молодости,
Ольга Бузова до сих пор не заблокировала Дениса
Илья Яббаров вернулся в Москву для участия в
Ученые: Органические продукты без пестицидов
Инженер Арктического НИИ напал с ножом на сварщика
В Техасе НЛО изучал диких кабанов
Российские ученые разработали инновационный метод
Супруга Дмитрия Тарасова поразительно похожа на
Просмотреть все новости