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Финалист «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев раскритиковал мистическое шоу

Зираддин Рзаев десять лет назад был финалистом «Битвы экстрасенсов». Однако в своем интервью азербайджанский экстрасенс раскритиковал мистическое шоу.

Финалист «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев раскритиковал мистическое шоу


Зираддин Рзаев считает, что в последнее время в проекте участвуют не экстрасенсы, а люди, имеющие психические отклонения. По словам экстрасенса, в то время когда он принимал участие в «Битве экстрасенсов», проект был более честным. Однако сейчас азербайджанцу даже стыдно, что он когда-то участвовал в мистическом шоу.

Финалист «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев раскритиковал мистическое шоу


Также он заметил, что в последних сезонах программы стали участвовать не люди, имеющие сверх способности, а артисты. К примеру, Пахом, который после ухода с проекта признался, что он не экстрасенс, а художник и актер. Участник сообщил, что участвовал в программе ради пиара.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:07

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