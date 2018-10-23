Финалист «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев раскритиковал мистическое шоу





Зираддин Рзаев считает, что в последнее время в проекте участвуют не экстрасенсы, а люди, имеющие психические отклонения. По словам экстрасенса, в то время когда он принимал участие в «Битве экстрасенсов», проект был более честным. Однако сейчас азербайджанцу даже стыдно, что он когда-то участвовал в мистическом шоу.Также он заметил, что в последних сезонах программы стали участвовать не люди, имеющие сверх способности, а артисты. К примеру, Пахом, который после ухода с проекта признался, что он не экстрасенс, а художник и актер. Участник сообщил, что участвовал в программе ради пиара.