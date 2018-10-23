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Отказ от конкуренции мешает женщинам добиться гендерного равенства на работе

Австрийские ученые из Университета Инсбрука (University of Innsbruck) в ходе исследования установили, что отказ от конкуренции мешает женщинам добиться гендерного равенства на работе. Для этого специалисты провели опыт с участием 400 человек.
Отказ от конкуренции мешает женщинам добиться гендерного равенства на работе


Участников эксперимента разделили на три группы. Члены первой могли оказывать влияние на ситуацию, второй — оказывались зависимыми, а третей оставались нейтральными. Во второй части эксперимента участникам изменили условия и они попали в конкурентную среду. Исходя из разных ситуаций, люди принимают различные гендерные решения. В нейтральной группе 40% мужчин и 14% женщин решали вступать в конкуренцию с другими.

В первой группе, где участники проявляли активность, данные были другими, и изменения коснулись как мужчин, так и женщин. В ней лишь 28% выбрали конкурентную среду, а у женщин показатель составил 20%. По словам ученых, это связано с тем, что память о влиятельной ситуации позволяет людям получить оценку своих способностей на основе реальной оценки.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:00

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