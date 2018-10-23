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В России цена на хлеб может повыситься на 10%

В России цена на хлеб может повыситься на 10%. Производители уже начали рассылку новых прайсов в точки реализации своей продукции.

В России цена на хлеб может повыситься на 10%


В России нынешней осенью может подорожать хлеб. Производители в ряде областей начали поднимать отпускные цены, реагируя при этом на изменение рынка. Увеличение стоимости хлеба в среднем в РФ составляет 8-12%. Ряд компаний проводили стратегию планомерного увеличения на протяжения всей осени. При этом другие решили сразу увеличить цену. Имеется вероятность, что с первого ноября также поступят прочие предприятия. Между тем эксперты не наблюдают тенденций к сильному подорожанию.

Они считают, что цены растут вследствие увеличенного спроса мировых закупщиков зерна. На них сказалось также подорожание автомобильного топлива, увеличение МРОТ. Также существуют факторы, которые противоположно действуют на ценообразование. За последние годы в РФ зафиксировали планомерный рост урожая зерновых культур. Вследствие этого в данной отрасли регулярно понижается годовая инфляция. Показатель с 2015 года уменьшился с 13,2 до 2,7 процентов.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:34

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