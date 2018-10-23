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Промсвязьбанк разрабатывает программу бизнес-акселератора для малого и среднего предпринимательства

Сотрудники Промсвязьбанка разрабатывают программу бизнес-акселератора для средней и малой предпринимательской деятельности. Её обещают презентовать уже в первые месяцы наступающего года.

Сведения огласил в рамках традиционного бизнес-форума «Опоры России» глава блока МСП Промсвязьбанка Константин Басманов. По словам специалиста, отечественный госбанк и его партнёры на данный момент разрабатывают программу по развитию некоего акселератора, который бы содействовал переходу малых предприятий в разряд среднего предпринимательства – естественно, при наличии у них такового желания. «Это способствовало бы кратному увеличению их выручки», – отметил Басманов.
Промсвязьбанк разрабатывает программу бизнес-акселератора для малого и среднего предпринимательства

О каких партнёрах Промсвязьбанка идёт речь, эксперт умолчал. Однако он уверил, что до начала нового года программу сформулируют, а представят – в начале 2019 года. Прежде данное финансово-кредитное учреждение создавало венчурный фонд для представителей малого предпринимательства, но сейчас он уже изжил себя, полностью оправдав возложенные на него надежды. Ныне Промсвязьбанк уже не числится в инвестиционном фонде, а тот опыт называет скорее образовательным, чем успешным с коммерческой точки зрения.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:03

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