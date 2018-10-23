Рита Керн до участия в телепроекте «Дом-2» работала стриптизершей





В частности, девушка написала 10 фактов о себе, 3 из которых были ложными, и предложила фанатам угадать, что из перечисленного правда. И вот пришло время раскрывать карты. Рита выбрала победителя, а также более подробно рассказала о написанных ранее фактах.Таким образом выяснилось, что до прихода на реалити-шоу Керн успела освоить несколько профессий. Она закончила музыкальную школу по классу фортепиано, прочитала несколько книг на старославянском языке, училась на фельдшера, но так и не получила диплом об образовании. Какое-то время жила и работала сиделкой у парализованной больной, но в конечном итоге поняла, что медицина – это не ее.Кроме того, экс-звезда телестройки успела поработать танцовщицей в стриптиз-клубе, правда, совсем недолго – всего один день.В заключении Рита призналась, что сделала более 10 пластических операций и пару раз пыталась исправить ошибку хирурга.