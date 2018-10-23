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Рита Керн до участия в телепроекте «Дом-2» работала стриптизершей

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Рита Керн часто устраивает на своей странице в социальной сети Instagram конкурсы для подписчиков, в которых можно выиграть ценные призы. Так, к примеру, несколько дней назад она предложила тысячу рублей тому, кто знает ее лучше, чем все остальные.

В частности, девушка написала 10 фактов о себе, 3 из которых были ложными, и предложила фанатам угадать, что из перечисленного правда. И вот пришло время раскрывать карты. Рита выбрала победителя, а также более подробно рассказала о написанных ранее фактах.

Рита Керн до участия в телепроекте «Дом-2» работала стриптизершей

Таким образом выяснилось, что до прихода на реалити-шоу Керн успела освоить несколько профессий. Она закончила музыкальную школу по классу фортепиано, прочитала несколько книг на старославянском языке, училась на фельдшера, но так и не получила диплом об образовании. Какое-то время жила и работала сиделкой у парализованной больной, но в конечном итоге поняла, что медицина – это не ее.

Кроме того, экс-звезда телестройки успела поработать танцовщицей в стриптиз-клубе, правда, совсем недолго – всего один день.

В заключении Рита призналась, что сделала более 10 пластических операций и пару раз пыталась исправить ошибку хирурга.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:04

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