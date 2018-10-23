Ученые: Апельсиновый сок избавит от воспаления горла и головной боли





В холодное время года в организм человека проникают вирусы, провоцирующие насморк, кашель и боль в горле. Значительно ускорить процесс выздоровления поможет апельсиновый сок, этот напиток укрепляет иммунную систему и облегчает борьбу с инфекционными вирусами. Американский доктор рекомендует при гриппе употреблять сок из цитрусовых фруктов каждый день.Кроме того апельсиновый сок снимает головную боль, так как содержит большую концентрацию витамина С. К тому же специалисты рекомендуют в сезон простудных заболеваний употреблять в пищу больше фруктов и овощей и по возможности исключить из рациона вредную пищу.