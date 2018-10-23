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Ученые: Апельсиновый сок избавит от воспаления горла и головной боли

Американские учёные доказали лечебные свойства апельсинового сока. Доктор Крис Стил утверждает, что напиток из натуральных фруктов поможет излечить воспалительный процесс в горле, а также избавит от головной боли.
Ученые: Апельсиновый сок избавит от воспаления горла и головной боли

В холодное время года в организм человека проникают вирусы, провоцирующие насморк, кашель и боль в горле. Значительно ускорить процесс выздоровления поможет апельсиновый сок, этот напиток укрепляет иммунную систему и облегчает борьбу с инфекционными вирусами. Американский доктор рекомендует при гриппе употреблять сок из цитрусовых фруктов каждый день.

Кроме того апельсиновый сок снимает головную боль, так как содержит большую концентрацию витамина С. К тому же специалисты рекомендуют в сезон простудных заболеваний употреблять в пищу больше фруктов и овощей и по возможности исключить из рациона вредную пищу.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 17:24

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