Поклонники в Instagram заподозрили супругу Александра Реввы в беременности
Александр Ревва в своем аккаунте Instagram опубликовал трогательное фото с супругой. Фанаты разглядели у жены артиста округлившийся живот, заподозрив ее в беременности.
Александр Ревва уже более десяти лет состоит в браке с супругой Анжеликой, которая подарила ему двух дочерей - Амели и Алису. Юморист очень любит наследниц, при этом старается уделять им практически все свое свободное время. Сегодня артист решил поделиться с поклонниками трогательным семейным снимком с женой. На фото актер запечатлен в черной рубашке, темно-серых брюках и белоснежном пиджаке.
Однако все внимание фанатов было приковано к его избраннице, которая облачилась в облегающий наряд, подчеркивающий изменение в ее фигуре. Подписчики разглядели у Анжелики округлившийся живот. Фолловеры стали поздравлять пару с грядущим пополнением в их семье. Некоторые пожелали супругам рождения сына.
Александр Ревва уже более десяти лет состоит в браке с супругой Анжеликой, которая подарила ему двух дочерей - Амели и Алису. Юморист очень любит наследниц, при этом старается уделять им практически все свое свободное время. Сегодня артист решил поделиться с поклонниками трогательным семейным снимком с женой. На фото актер запечатлен в черной рубашке, темно-серых брюках и белоснежном пиджаке.
Однако все внимание фанатов было приковано к его избраннице, которая облачилась в облегающий наряд, подчеркивающий изменение в ее фигуре. Подписчики разглядели у Анжелики округлившийся живот. Фолловеры стали поздравлять пару с грядущим пополнением в их семье. Некоторые пожелали супругам рождения сына.