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Поклонники в Instagram заподозрили супругу Александра Реввы в беременности

Александр Ревва в своем аккаунте Instagram опубликовал трогательное фото с супругой. Фанаты разглядели у жены артиста округлившийся живот, заподозрив ее в беременности.

Поклонники в Instagram заподозрили супругу Александра Реввы в беременности


Александр Ревва уже более десяти лет состоит в браке с супругой Анжеликой, которая подарила ему двух дочерей - Амели и Алису. Юморист очень любит наследниц, при этом старается уделять им практически все свое свободное время. Сегодня артист решил поделиться с поклонниками трогательным семейным снимком с женой. На фото актер запечатлен в черной рубашке, темно-серых брюках и белоснежном пиджаке.

Однако все внимание фанатов было приковано к его избраннице, которая облачилась в облегающий наряд, подчеркивающий изменение в ее фигуре. Подписчики разглядели у Анжелики округлившийся живот. Фолловеры стали поздравлять пару с грядущим пополнением в их семье. Некоторые пожелали супругам рождения сына.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:09

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