Поклонники в Instagram заподозрили супругу Александра Реввы в беременности

Александр Ревва уже более десяти лет состоит в браке с супругой Анжеликой, которая подарила ему двух дочерей - Амели и Алису. Юморист очень любит наследниц, при этом старается уделять им практически все свое свободное время. Сегодня артист решил поделиться с поклонниками трогательным семейным снимком с женой. На фото актер запечатлен в черной рубашке, темно-серых брюках и белоснежном пиджаке.Однако все внимание фанатов было приковано к его избраннице, которая облачилась в облегающий наряд, подчеркивающий изменение в ее фигуре. Подписчики разглядели у Анжелики округлившийся живот. Фолловеры стали поздравлять пару с грядущим пополнением в их семье. Некоторые пожелали супругам рождения сына.