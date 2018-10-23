Ольга Бузова до сих пор не заблокировала Дениса Лебедева в Instagram





В частности, популярная певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова публично отказалась от общения с «женихом», заявив своим подписчикам в социальной сети Instagram о том, что ее сердце в очередной раз разбито, и она больше не намерена прилагать усилия для того, чтобы обзавестись возлюбленным.Однако далеко не все пользователи, наблюдающие за развитием ситуации, верят в слова знаменитости, поскольку говорит она одно, а на деле показывает, что готова дать Денису второй шанс, даже несмотря на его запятнанную репутацию.По мнению некоторых фолловеров, если бы Оля действительно хотела избавиться от назойливого ухажера, который обманул ее, то заблокировала бы его аккаунт в «Инстаграме». А так, мужчина продолжает оставлять лестные комментарии под ее публикациями, надеясь получить прощение.Очевидно, что теледиве нравится то, как Лебедев пытается вернуть ее расположение, доказывая, что все слухи о злоупотреблении наркотиков и избиении женщин являются клеветой, а сам он виноват лишь в том, что очень сильно влюбился в нее.Стоит отметить, что помимо положительных отзывов и публичных признаний в любви, победитель шоу «Замуж за Бузову» продолжает выкладывать на своей странице репосты историй своих поклонников, которые упрашивают звезду простить ее самого главного фаната и дать ему второй шанс.Мужчина уверен, что совсем скоро шумиха со слухами уляжется и ему удастся вернуть доверие возлюбленной, поскольку сейчас он прикладывает к этому все свои усилия.