АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 75.37 USD 65.31
Курс валют на 23.10.2018

Ольга Бузова до сих пор не заблокировала Дениса Лебедева в Instagram

После того, как в прессе появились шокирующие подробности о жизни победителя «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева, главная героиня шоу поспешила расторгнуть с ним всякие отношения.

В частности, популярная певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова публично отказалась от общения с «женихом», заявив своим подписчикам в социальной сети Instagram о том, что ее сердце в очередной раз разбито, и она больше не намерена прилагать усилия для того, чтобы обзавестись возлюбленным.

Ольга Бузова до сих пор не заблокировала Дениса Лебедева в Instagram

Однако далеко не все пользователи, наблюдающие за развитием ситуации, верят в слова знаменитости, поскольку говорит она одно, а на деле показывает, что готова дать Денису второй шанс, даже несмотря на его запятнанную репутацию.

По мнению некоторых фолловеров, если бы Оля действительно хотела избавиться от назойливого ухажера, который обманул ее, то заблокировала бы его аккаунт в «Инстаграме». А так, мужчина продолжает оставлять лестные комментарии под ее публикациями, надеясь получить прощение.

Ольга Бузова до сих пор не заблокировала Дениса Лебедева в Instagram

Очевидно, что теледиве нравится то, как Лебедев пытается вернуть ее расположение, доказывая, что все слухи о злоупотреблении наркотиков и избиении женщин являются клеветой, а сам он виноват лишь в том, что очень сильно влюбился в нее.

Стоит отметить, что помимо положительных отзывов и публичных признаний в любви, победитель шоу «Замуж за Бузову» продолжает выкладывать на своей странице репосты историй своих поклонников, которые упрашивают звезду простить ее самого главного фаната и дать ему второй шанс.

Ольга Бузова до сих пор не заблокировала Дениса Лебедева в Instagram

Мужчина уверен, что совсем скоро шумиха со слухами уляжется и ему удастся вернуть доверие возлюбленной, поскольку сейчас он прикладывает к этому все свои усилия.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супруг Ани Лорак попал в ДТП в центре Киева
Учёные: Азиатские самки слонов имеют
Ученые: Апельсиновый сок избавит от воспаления
Олег Газманов рассказал поклонникам, как он
Поклонники в Instagram заподозрили супругу
Учёные нашли фактор, формирующий злой характер
Рита Керн до участия в телепроекте «Дом-2»
Промсвязьбанк разрабатывает программу
Максим Фадеев исполнил свою мечту молодости,
Ольга Бузова до сих пор не заблокировала Дениса
Илья Яббаров вернулся в Москву для участия в
Ученые: Органические продукты без пестицидов
Инженер Арктического НИИ напал с ножом на сварщика
В Техасе НЛО изучал диких кабанов
Российские ученые разработали инновационный метод
Супруга Дмитрия Тарасова поразительно похожа на
Танец дочери Анастасии Волочковой Ариадны
В Курской области столкнулись бензовоз и
Японский космический аппарат Mercury
Влад Топалов рассказал фанатам в Instagram, как
Звезда «Дома-2» Саша Шева обвинила руководство
Ученые решили использовать дроны для наблюдения
Виталина Цымбалюк-Романовская подала в суд на
Российский политолог озвучил свое мнение по
Курбан Омаров начал восстанавливаться после
Свитки Мертвого моря из частного музея США
Ольга Рапунцель задумалась о пластике груди
Новый прибор поможет диагностировать туберкулёз и
Максим Фадеев рассказал фанатам в Instagram о
Мария Максакова подозревает Дениса Панаитова в
Просмотреть все новости