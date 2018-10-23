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Илья Яббаров вернулся в Москву для участия в конкурсе «Человек года 2018»

Один из самых эпатажных участников прославленного реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров вернулся на Поляну для участия в конкурсе «Человек года 2018».

Не секрет, что на днях Илье Яббарову дали второй шанс в конкурсе «Человек года 2018». 33-летний мужчина несколько раз менял свою позицию, подбирая более удобный повод для своего участия в состязании за московскую недвижимость.

Илья Яббаров вернулся в Москву для участия в конкурсе «Человек года 2018»

Долгое время Илья Яббаров не мог определиться с тем, кому же он все-таки оставит призовую квартиру, если заслужит звание «Человек года 2018». Оказывается, участник хорошо понимал, что если он решит «обделить» своих наследников, то никто за него не будет голосовать, тем не менее, и себя обделять, как видно, мужчина не очень хочет.

Несколько часов назад в социальных сетях появилась информация о том, что Яббаров покинул Сейшельские острова. Илья уже прибыл в Москву для участия в очередном этапе нашумевшего конкурса. Нужно сказать, что многие телезрители «Дома-2» в последнее время начали отмечать, что состязание за московскую недвижимость без 33-летнего участника стало не только очень скучным, но и перестало привлекать особое внимание.

«Почему многим не нравится Яббаров? Как по мне, то Илья как никто другой заслуживает победы в конкурсе «Человек года 2018»!», «А мне без Яббарова вообще не интересно смотреть, кто там в том конкурсе в следующий этап прошел! Какие-то все очень уж скучные!», «Очень хочу, чтобы Яббаров победил! Хороший мужик!» - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.


Илья Яббаров вернулся в Москву для участия в конкурсе «Человек года 2018»

Сейчас многие интернет-пользователи принялись активно обсуждать возвращение Ильи Яббарова в конкурс «Человек года 2018». Оказывается, что некоторые фолловеры буквально уверены в том, что участника вернули в состав конкурсантов только ради рейтингов реалити-шоу.

Кое-кто из пользователей Сети наоборот убежден, что Илье предложили, за некоторое вознаграждение, поплясать кое-какое время «под дудку» руководства «Дома-2», чтобы в итоге квартира в Москве досталась беременной Алене Савкиной (Рапунцель-младшей).



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:44

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