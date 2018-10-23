Инженер Арктического НИИ напал с ножом на сварщика





Инцидент случился на территории отечественной антарктической станции “Беллинсгаузен”, находящейся на острове Кинг-Джордж. По версии следствия, подозреваемый в столовой станции нанёс ножевые ранения сварщику. Мужчина в результате этого получил серьезные травмы. Потерпевший был госпитализирован в чилийскую больницу. Сведения об инциденте попали сразу в правоохранительные органы.Инженера по приезду из Антарктиды ждали следователи. Он был задержан в аэропорту Пулково. Научного сотрудника обвинили в покушении на убийство. В настоящее время он находится под домашним арестом.