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Инженер Арктического НИИ напал с ножом на сварщика

Сотрудник Антарктического, а также Арктического НИИ обвиняется в покушении на убийство, произошедшее в Антарктиде. Инженер напал с ножом на сварщика, возраст которого составлял 52 года.

Инженер Арктического НИИ напал с ножом на сварщика


Инцидент случился на территории отечественной антарктической станции “Беллинсгаузен”, находящейся на острове Кинг-Джордж. По версии следствия, подозреваемый в столовой станции нанёс ножевые ранения сварщику. Мужчина в результате этого получил серьезные травмы. Потерпевший был госпитализирован в чилийскую больницу. Сведения об инциденте попали сразу в правоохранительные органы.

Инженера по приезду из Антарктиды ждали следователи. Он был задержан в аэропорту Пулково. Научного сотрудника обвинили в покушении на убийство. В настоящее время он находится под домашним арестом.



 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:38

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