Учёные: Азиатские самки слонов имеют математические способности





Что интересно, математические способности присутствуют только у самок слонов, а вот самцы в этом плане обделены. В процессе эксперимента учёные выяснили, каким образом слонихи воспринимают числа и тут их мнения разделились – одни считают, что животные вместо цифр представляют объём пищи или жидкости, а другие уверены, что слоны отождествляют объекты с числами до четырёх.Ранее математические способности слонов доказали японские исследователи, они уверенны, что животные могут считать до восьми. В качестве доказательства специалисты натренировали трёх взрослых азиатских слонов – двух самок и одного самца. В результате выяснилось, что слонихи дают чаще правильные ответы, чем слоны.