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Учёные: Азиатские самки слонов имеют математические способности

Учёные выяснили, что у азиатских слонов имеются неплохие математические способности. Научные сотрудники также доказали, что самки слонов могут различать, где больше, а где меньше предметов.
Учёные: Азиатские самки слонов имеют математические способности

Что интересно, математические способности присутствуют только у самок слонов, а вот самцы в этом плане обделены. В процессе эксперимента учёные выяснили, каким образом слонихи воспринимают числа и тут их мнения разделились – одни считают, что животные вместо цифр представляют объём пищи или жидкости, а другие уверены, что слоны отождествляют объекты с числами до четырёх.

Ранее математические способности слонов доказали японские исследователи, они уверенны, что животные могут считать до восьми. В качестве доказательства специалисты натренировали трёх взрослых азиатских слонов – двух самок и одного самца. В результате выяснилось, что слонихи дают чаще правильные ответы, чем слоны.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 17:36

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