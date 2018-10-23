Американская 70-летняя модель Мэй Маск произвела фурор на вечеринке из-за своего внешнего вида
На вечеринке InStyle Awards 70-летняя американская модель произвела фурор. Мэй Маск стала самой яркой звездой мероприятия из-за внешнего вида.
Модель для такого события выбрала брючной костюм белого цвета, с удовольствием позируя перед камерами. Мать миллиардера Илона Маска впервые вышла на подиум 50 лет назад и сейчас лишь укрепила позиции в индустрии. Знаменитость не скрывает секреты красоты и делится ими с молодыми коллегами. Она ежедневно выделяет полчаса для кардиоупражнений, особое внимание уделяя растяжке.
Кроме того, модель соблюдает диету и включила в меню полезные продукты. Вместо сладкого она употребляет большое количество овощей и фруктов, а также ежедневно имеет на столе бобовый суп. Мэй Маск любит ягнятину, а перекусывает орехами и черносливом.
Модель для такого события выбрала брючной костюм белого цвета, с удовольствием позируя перед камерами. Мать миллиардера Илона Маска впервые вышла на подиум 50 лет назад и сейчас лишь укрепила позиции в индустрии. Знаменитость не скрывает секреты красоты и делится ими с молодыми коллегами. Она ежедневно выделяет полчаса для кардиоупражнений, особое внимание уделяя растяжке.
Кроме того, модель соблюдает диету и включила в меню полезные продукты. Вместо сладкого она употребляет большое количество овощей и фруктов, а также ежедневно имеет на столе бобовый суп. Мэй Маск любит ягнятину, а перекусывает орехами и черносливом.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:25