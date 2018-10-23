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Максим Фадеев исполнил свою мечту молодости, посетив МИД

Известный певец и продюсер Максим Фадеев в своем блоге Instagram опубликовал снимки, где он позирует перед камерой в здании российского МИДа. Он признался, что это мечта его молодости.
Максим Фадеев исполнил свою мечту молодости, посетив МИД

Известный продюсер российского шоу-бизнеса Максим Фадеев посетил здание МИДа, чем и поделился в Instagram с поклонниками. Он рассказал, что в 18 лет приехал из далекого Кургана в столицу России. Так получилось, что он жил в отеле, окна которого выходили на здание Министерства иностранных дел. Каждый вечер Фадеев представлял себе, что однажды посетит его.

Как признался Максим Фадеев побывать в здании, где решается судьба мировой политики, было мечтой его молодости, которая наконец-то исполнилась. Я «Доволен безмерно» - добавил певец.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:00

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