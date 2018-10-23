Олег Газманов рассказал поклонникам, как он понимает слово счастье

Певец считает, что многие люди не умеют радоваться и удивляться только тому, что «дышат». По мнению артиста, счастье - когда нет несчастья. Со слов знаменитости, если в эту минуту живы близкие люди, нет страданий, страшной болезни, то человек должен быть счастлив. Публикация исполнителя песен в течение пяти часов собрала свыше 20 тысяч просмотров.Подписчики поддержали мнение Олега Газманова, назвав сказанное ценным. Фанаты заявили, что артист - «вечный суперпозитивчик». Многие фолловеры назвали знаменитость большим оптимистом. Поклонники также поблагодарили певца за его «позитивное настроение в соцсети и на концертах», которым он «заряжает» зрителей.