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Олег Газманов рассказал поклонникам, как он понимает слово счастье

Олег Газманов в соцсети Instagram выставил видео, которое было снято во время отдыха с супругой в Италии. Под роликом артист оставил пост, в котором рассказал фанатам, как он понимает слово счастье.

Олег Газманов рассказал поклонникам, как он понимает слово счастье


Певец считает, что многие люди не умеют радоваться и удивляться только тому, что «дышат». По мнению артиста, счастье - когда нет несчастья. Со слов знаменитости, если в эту минуту живы близкие люди, нет страданий, страшной болезни, то человек должен быть счастлив. Публикация исполнителя песен в течение пяти часов собрала свыше 20 тысяч просмотров.

Подписчики поддержали мнение Олега Газманова, назвав сказанное ценным. Фанаты заявили, что артист - «вечный суперпозитивчик». Многие фолловеры назвали знаменитость большим оптимистом. Поклонники также поблагодарили певца за его «позитивное настроение в соцсети и на концертах», которым он «заряжает» зрителей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:13

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