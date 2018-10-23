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Ученые: Органические продукты без пестицидов могут сократить риск возникновения рака на 25%

Употребление органических продуктов без пестицидов может сократить риск возникновения онкологической болезни на 25%. К таким выводам пришли ученые из Франции в результате крупного исследования.
Ученые: Органические продукты без пестицидов могут сократить риск возникновения рака на 25%

В исследовании участвовало почти 70 тысяч человек, их средний возраст составлял 44 года. Добровольцы предоставили информацию о своем рационе в анкетах, а также регулярно сообщали о своем самочувствии. Эксперимент продлился с 2009 по 2016 годы.

Наибольшую пользу здоровая еда принесла людям с лишним весом. Скорее всего, нарушение метаболизма стало причиной большей восприимчивости к влиянию токсинов. Риск возникновения рака кожи или молочной железы при органическом питании уменьшился на треть, а вот взаимосвязи со злокачественными опухолями кишечника и предстательной железы зафиксировано не было.

Всего за время эксперимента у 1 340 участников диагностировали онкологию. Ученые установили, что в среднем риск возникновения рака у добровольцев, которые употребляли органическую пищу, был на 25% ниже, чем у участников, которые ели обычные продукты.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:42

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