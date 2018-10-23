Учёные нашли фактор, формирующий злой характер





Датские и немецкие учёные смогли отыскать общую черту личности у психопатов, эксплуататоров, садистов, эгоистов. Эксперты в данном случае проанализировали следующие черты характера: макиавеллизм, садизм, нарциссизм, подлость, эгоизм, похоть. Исследователи выяснили, что любой злокачественный инстинкт плодится из-за двух черт. Речь идёт о преувеличенном эгоизме, а также убежденности в возможности избежать наказания. В случае сочетания эгоизма, а также максимизации собственной полезности, человек может решиться на очень страшные поступки. Чувство вины, а также сомнение в данном случае подавляются собственными убеждениями.По словам экспертов, люди с данными чертами личности и выраженным нарциссизмом, проявляют чаще психопатические наклонности. Наличие у человека D-фактора поможет выявлять его склонность к преступной деятельности либо привычке достигать целей нечестным либо насильственным путем.