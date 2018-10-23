Супруга Дмитрия Тарасова поразительно похожа на сестру Ольги Бузовой





Пока Ольга Бузова стремительно строит карьеру, Дмитрий успешно женился в третий раз и даже обзавелся потомством в лице дочери Миланы.Избранницей футболиста «Локомотива» стала модель Анастасия Костенко, во внешности которой пользователи усмотрели общие черты с сестрой Ольги Анной.Хейтеры предположили, что Тарасов был тайно влюблен в Анну и даже имел с ней связь, но парень якобы решил не ссорить родственниц и нашел жену, похожую на младшую из сестер Бузовых.Если сопоставить фотографии двух красавиц, то определенное сходство между Анной Бузовой и Настей Тарасовой действительно прослеживается.