Супруга Дмитрия Тарасова поразительно похожа на сестру Ольги Бузовой
Отношения бывших супругов Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова до сих пор не дают покоя пользователям, и недавно «сетевые эксперты» нашли сходство между певицей и ее сестрой Анной, предположив, что спортсмен был влюблен в нее.
Пока Ольга Бузова стремительно строит карьеру, Дмитрий успешно женился в третий раз и даже обзавелся потомством в лице дочери Миланы.
Избранницей футболиста «Локомотива» стала модель Анастасия Костенко, во внешности которой пользователи усмотрели общие черты с сестрой Ольги Анной.
Хейтеры предположили, что Тарасов был тайно влюблен в Анну и даже имел с ней связь, но парень якобы решил не ссорить родственниц и нашел жену, похожую на младшую из сестер Бузовых.
Если сопоставить фотографии двух красавиц, то определенное сходство между Анной Бузовой и Настей Тарасовой действительно прослеживается.
Пока Ольга Бузова стремительно строит карьеру, Дмитрий успешно женился в третий раз и даже обзавелся потомством в лице дочери Миланы.
Избранницей футболиста «Локомотива» стала модель Анастасия Костенко, во внешности которой пользователи усмотрели общие черты с сестрой Ольги Анной.
Хейтеры предположили, что Тарасов был тайно влюблен в Анну и даже имел с ней связь, но парень якобы решил не ссорить родственниц и нашел жену, похожую на младшую из сестер Бузовых.
Если сопоставить фотографии двух красавиц, то определенное сходство между Анной Бузовой и Настей Тарасовой действительно прослеживается.