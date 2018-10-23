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Супруга Дмитрия Тарасова поразительно похожа на сестру Ольги Бузовой

Отношения бывших супругов Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова до сих пор не дают покоя пользователям, и недавно «сетевые эксперты» нашли сходство между певицей и ее сестрой Анной, предположив, что спортсмен был влюблен в нее.

Пока Ольга Бузова стремительно строит карьеру, Дмитрий успешно женился в третий раз и даже обзавелся потомством в лице дочери Миланы.

Супруга Дмитрия Тарасова поразительно похожа на сестру Ольги Бузовой

Избранницей футболиста «Локомотива» стала модель Анастасия Костенко, во внешности которой пользователи усмотрели общие черты с сестрой Ольги Анной.

Хейтеры предположили, что Тарасов был тайно влюблен в Анну и даже имел с ней связь, но парень якобы решил не ссорить родственниц и нашел жену, похожую на младшую из сестер Бузовых.

Если сопоставить фотографии двух красавиц, то определенное сходство между Анной Бузовой и Настей Тарасовой действительно прослеживается.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:13

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