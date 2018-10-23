В Техасе НЛО изучал диких кабанов





По словам конспиролога, в лесу экологи установили камеры, при помощи которых наблюдают за дикими кабанами и другими представителями фауны. Эти устройства осуществляют запись в инфракрасном диапазоне, так как невооружённым глазом в подобных условиях трудно что-либо рассмотреть. В объектив камеры вместе с дикими кабанами попал НЛО в форме пончика, объект круглой формы с отверстием внутри летал над животными в темноте.По словам Скотта Уоринга, компактные летающие объекты пришельцы используют для того, чтобы приблизиться к земным жителям, оставаясь незамеченными. Уфолог уверен, что их миссия заключается в том, чтобы наблюдать и узнавать о жизни людей и животных на нашей планете.