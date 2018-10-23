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В Техасе НЛО изучал диких кабанов

В американском штате Техас в объектив камеры попал НЛО, который летал над дикими кабанами. О странных летающих объектах сообщил на своём сайте уфолог Скотт Уоринг.
В Техасе НЛО изучал диких кабанов

По словам конспиролога, в лесу экологи установили камеры, при помощи которых наблюдают за дикими кабанами и другими представителями фауны. Эти устройства осуществляют запись в инфракрасном диапазоне, так как невооружённым глазом в подобных условиях трудно что-либо рассмотреть. В объектив камеры вместе с дикими кабанами попал НЛО в форме пончика, объект круглой формы с отверстием внутри летал над животными в темноте.

По словам Скотта Уоринга, компактные летающие объекты пришельцы используют для того, чтобы приблизиться к земным жителям, оставаясь незамеченными. Уфолог уверен, что их миссия заключается в том, чтобы наблюдать и узнавать о жизни людей и животных на нашей планете.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 16:30

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