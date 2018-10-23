Танец дочери Анастасии Волочковой Ариадны высмеяли в Instagram
Танец дочери знаменитой российской балерины Большого театра Анастасии Волочковой Ариадны высмеяли в социальной сети Instagram. Читателям ее блога не понравились резкие движение подростка.
Ариадна занимается современным видом танца в стиле «dance hall», одну из своих репетиций на свежем воздухе девушка решила записать на видео. Ее мама Анастасия Волочкова опубликовала видеозапись в своем блоге социальной сети Instagram.
Однако подписчики не оценили трудов Ариадны, многие заявили, что у нее совершенно отсутствует пластичность и гибкость. Кто-то отметил, что движения вульгарные, и она похожа на обезьяну.
Ариадна занимается современным видом танца в стиле «dance hall», одну из своих репетиций на свежем воздухе девушка решила записать на видео. Ее мама Анастасия Волочкова опубликовала видеозапись в своем блоге социальной сети Instagram.
Однако подписчики не оценили трудов Ариадны, многие заявили, что у нее совершенно отсутствует пластичность и гибкость. Кто-то отметил, что движения вульгарные, и она похожа на обезьяну.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:07