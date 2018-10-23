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Танец дочери Анастасии Волочковой Ариадны высмеяли в Instagram

Танец дочери знаменитой российской балерины Большого театра Анастасии Волочковой Ариадны высмеяли в социальной сети Instagram. Читателям ее блога не понравились резкие движение подростка.
Танец дочери Анастасии Волочковой Ариадны высмеяли в Instagram

Ариадна занимается современным видом танца в стиле «dance hall», одну из своих репетиций на свежем воздухе девушка решила записать на видео. Ее мама Анастасия Волочкова опубликовала видеозапись в своем блоге социальной сети Instagram.

Однако подписчики не оценили трудов Ариадны, многие заявили, что у нее совершенно отсутствует пластичность и гибкость. Кто-то отметил, что движения вульгарные, и она похожа на обезьяну.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:07

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