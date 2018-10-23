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Российские ученые разработали инновационный метод лечения пациентов с ВИЧ

В России проводятся испытания новой формы препарата для ВИЧ-позитивных людей. Его применение в лечении позволит избежать многих побочных явлений. Суть инновации заключается в том, что пациенту будет достаточно сделать один укол раз в месяц, а не принимать таблетки каждый день, но в свободном доступе новое лекарство появится не раньше, чем через четыре года.
Российские ученые разработали инновационный метод лечения пациентов с ВИЧ

Клинические испытания средства для антиретровирусной терапии проводятся в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Оно изготовлено на основе наносуспензий, которые, благодаря медленному расходованию в организме, на протяжении целого месяца позволяют поддерживать содержание медикамента во всех тканях на необходимом уровне. Следовательно, пациенту будет достаточно сделать одну инъекцию раз в месяц, а не пить таблетки изо дня в день.

Таким образом, это позволит отказаться от действующей схемы лечения пациентов с ВИЧ, которая предполагает ежедневный прием лекарств. Также преимуществом новшества является то, что оно позволит снизить риск проявления постоянных побочных эффектов, таких, например, как чрезмерная нагрузка на систему пищеварения.

Руководитель Федерального центра СПИД Вадим Покровский рассказал, что, вероятно, новое лекарство выйдет на российский рынок через четыре года. На медицинские исследования препарата уйдет год, после чего необходимо будет соблюсти юридические формальности и наладить производственный процесс. Это займет еще около трех лет.

Смета расходов на создание, исследования и производство препарата составляет 1 миллиард рублей, поэтому поначалу его цена будет высокой. Однако, по мнению Вадима Покровского, через 3-5 лет стоимость лекарства может значительно снизиться.
Эксперты предостерегают, что в случае пропуска пациентом инъекции, последствия могут быть опаснее, чем от пропуска таблетки.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:23

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