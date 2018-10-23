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Японский космический аппарат Mercury Magnetospheric с белорусскими экранами будет изучать Меркурий

Для изучения Меркурия японские разработчики создали космический аппарат Mercury Magnetospheric, на борту которого будут установлены электромагнитные экраны, разработанные белорусскими учёными. Новое судно войдёт в исследовательскую миссию BepiColombo.
Японский космический аппарат Mercury Magnetospheric с белорусскими экранами будет изучать Меркурий

Меркурий является самой маленькой планетой в солнечной системе, о которой мало что известно. Полную картину этого небесного тела астрофизики впервые составили в 2009 году при помощи снимков, сделанных аппаратами «Маринер-10» и «Мессенджер». 20 октября текущего года ракета-носитель Ariane-5 вывела в дальний космос аппараты, которые подготовили специалисты Европейского космического агентства в сотрудничестве с японскими коллегами. В состав научного комплекса входит аппарат Mercury Magnetospheric Orbiter, на его борту установлен высокоточный магнитометр с незаменимыми многослойными электромагнитными экранами.

По словам белорусских конструкторов, экраны, которые они разработали, обеспечат высокоэффективную защиту от воздействия электромагнитных излучений на приборы и аппараты космического назначения. Специалисты сообщают, что длительность полёта составляет более семи лет, аппарат окажется у цели в декабре 2025 года.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 16:00

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