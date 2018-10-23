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Ученые решили использовать дроны для наблюдения за птицами

Ученые решили использовать дроны для наблюдения за редкими птицами. В связи с тем, что технология маячков не может применяться повсеместно, беспилотники способны их заменить.

Ученые решили использовать дроны для наблюдения за птицами


Специалисты утверждают, что многие виды птиц и других животных нуждаются в наблюдении. В связи с тем, что около 70% млекопитающих не подходят для размещения маячков на их теле, ученые нашли принципиально новый способ слежения. Специальные беспилотники способны осуществлять наблюдение за птицами достаточно эффективно. По словам экспертов, на сегодняшний день их возможности не уступают специально обученному специалисту. Тем не менее, оно производится лишь в пределах 50 метров, что серьезно усложняет работу дронов.

Ученые полагают, что у данной технологии большое будущее. С учетом того, что использование беспилотников в качестве такого устройства уже сегодня представляется возможным, в перспективе возможны разработки полностью автономной системы.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:46

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