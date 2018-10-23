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Влад Топалов рассказал фанатам в Instagram, как ему удалось удержать Регину Тодоренко

Влад Топалов в своем микроблоге Instagram обнародовал новое фото со своей возлюбленной Региной Тодоренко. Артист под снимком оставил пост, в котором рассказал фанатам, как ему удалось удержать ее рядом с собой.

Влад Топалов рассказал фанатам в Instagram, как ему удалось удержать Регину Тодоренко


На новом фото запечатлено, как Влад Топалов играет на гитаре, а сзади его обнимает Регина Тодоренко. По словам певца, что бы удержать девушку стоит набраться смелости и отпустить, предоставив ей свободу. Артист подчеркнул, что только уважение и доверие может привязать человека друг к другу, но не сила. Пост за два часа собрал свыше 28 тысяч отметок «Мне нравится» и более 160 комментариев.

Фолловеры пожелали артистам счастья, подчеркивая, что они самая красивая пара в российском шоу-бизнесе. Некоторые поклонники заявили, что фото очень похоже на кадр из кинофильма.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:54

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