Влад Топалов рассказал фанатам в Instagram, как ему удалось удержать Регину Тодоренко

На новом фото запечатлено, как Влад Топалов играет на гитаре, а сзади его обнимает Регина Тодоренко. По словам певца, что бы удержать девушку стоит набраться смелости и отпустить, предоставив ей свободу. Артист подчеркнул, что только уважение и доверие может привязать человека друг к другу, но не сила. Пост за два часа собрал свыше 28 тысяч отметок «Мне нравится» и более 160 комментариев.Фолловеры пожелали артистам счастья, подчеркивая, что они самая красивая пара в российском шоу-бизнесе. Некоторые поклонники заявили, что фото очень похоже на кадр из кинофильма.